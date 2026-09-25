In der Volleyball-Regionalliga stehen Neuwieds Frauen und Feldkirchens Männer nach Niederlagen etwas unter Druck. Wer findet in der Tabelle Anschluss? Gibt es Überraschungen gegen Bretzenheim und Gonsenheim?
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Nach deutlichen Niederlagen in der Regionalliga Südwest ist sowohl für Feldkirchens Männer als auch für Neuwieds Frauen Wiedergutmachung angesagt.VC Neuwied 77 – TSG Mainz-Bretzenheim (Sa, 19 Uhr). Zwei Spiele, zwei Niederlagen – und ein Satzgewinn fehlt den Deichstädterinnen zudem noch.