Neuwied setzt gegen Bretzenheim auf jugendliche Power

In der Volleyball-Regionalliga stehen Neuwieds Frauen und Feldkirchens Männer nach Niederlagen etwas unter Druck. Wer findet in der Tabelle Anschluss? Gibt es Überraschungen gegen Bretzenheim und Gonsenheim?

Nach deutlichen Niederlagen in der Regionalliga Südwest ist sowohl für Feldkirchens Männer als auch für Neuwieds Frauen Wiedergutmachung angesagt.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen – und ein Satzgewinn fehlt den Deichstädterinnen zudem noch.