Die VCN-Frauen zeigten Charakter und sicherten sich im packenden Derby gegen Vallendar einen Punkt. Währenddessen sicherten sich die Männer des TV Feldkirchen mit einem 3:1 gegen Kriftel II den wohl entscheidenden Schritt Richtung Klassenverbleib.
Lesezeit 2 Minuten
Für die Regionalliga-Frauen des VC Neuwied 77 reichte es im Derby gegen den TV Vallendar nach fünf Sätzen vor stimmungsvoller Kulisse nur zu einem Punkt. Die Regionalliga-Herren des TV Feldkirchen unterstrichen ihre Heimstärke mit einem 3:1-Erfolg gegen die Zweitligareserve vom TuS Kriftel.