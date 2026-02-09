Feldkirchen kann beruhigt sein Neuwied gibt sich vor stimmungsvoller Kulisse nicht auf Lutz Klattenberg 09.02.2026, 09:33 Uhr

i Ein spannendes Derby vor stimmungsvoller Kulisse lieferten sich die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 (in Rot) und des TV Vallendar (in Blau). Der TVV hatte am Ende in einem Fünf-Satz-Krimi die Nase vorne. Jörg Niebergall

Die VCN-Frauen zeigten Charakter und sicherten sich im packenden Derby gegen Vallendar einen Punkt. Währenddessen sicherten sich die Männer des TV Feldkirchen mit einem 3:1 gegen Kriftel II den wohl entscheidenden Schritt Richtung Klassenverbleib.

