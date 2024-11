Ransbach-Baumbach. Sie sind erfahren, die Spieler der Westerwald Volleys, haben in den vergangenen Jahren auf dem Weg in die 3. Volleyball-Bundesliga Süd Situationen wie die im Heimspiel gegen die TG Rüsselsheim am Samstagabend in heimischer Halle schon unzählige Male erlebt. Der Gegner startet eine Serie – nichts Besonderes, Alltag im Volleyball. Was allerdings nicht zum Alltag gehören sollte, sind Serien von sieben oder sogar noch mehr Punkten in Folge.