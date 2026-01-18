1:3 bei Langen II Nächster Rückschlag für den TV sebamed Bad Salzig Michael Bongard 18.01.2026, 14:47 Uhr

Siebte Niederlage in Folge für den TV sebamed Bad Salzig, der Tabellenvorletzte verlor das wichtige Kellerduell beim Viertletzten SSG Langen II mit 1:3

Im hessischen Langen (zwischen Frankfurt und Darmstadt) hat der TV sebamed Bad Salzig im Abstiegskampf der Volleyball-Regionalliga Südwest den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Die SSG Langen II gewann das Kellerduell mit 3:1 (25:21, 25:19, 16:25, 28:26) gegen die Bad Salziger und verschaffte sich mit nunmehr 14 Punkten als Tabellensiebter etwas Luft.







