1:3 bei Langen II
Nächster Rückschlag für den TV sebamed Bad Salzig
Siebte Niederlage in Folge für den TV sebamed Bad Salzig, der Tabellenvorletzte verlor das wichtige Kellerduell beim Viertletzten SSG Langen II mit 1:3

Im hessischen Langen (zwischen Frankfurt und Darmstadt) hat der TV sebamed Bad Salzig im Abstiegskampf der Volleyball-Regionalliga Südwest den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Die SSG Langen II gewann das Kellerduell mit 3:1 (25:21, 25:19, 16:25, 28:26) gegen die Bad Salziger und verschaffte sich mit nunmehr 14 Punkten als Tabellensiebter etwas Luft.

