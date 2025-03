Im ersten Satz stark, danach drei Sätze lang schwach – das reicht nicht für die SG Koblenz Maifeld Volleys in der Oberliga. Trainerin Wey sagt zurecht: Da muss sich etwas ändern.

Es bleibt dabei: In der Rückrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kommen die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys einfach nicht auf Touren. Erneut traten sie am 18. Spieltag ersatzgeschwächt an, erneut gab es keine Punkte – und das, obwohl beim 1:3 (25:21, 9:25, 9:25, 15:25) gegen den Tabellendritten TGM Mainz-Gonsenheim II ein Satzgewinn glückte und anfangs sogar mehr möglich schien.

Maifeld Volleys mit gutem Beginn

Dennoch musste Interimstrainerin Laura Wey nach 78 Spielminuten in der Landeshauptstadt ein teilweise hartes Urteil fällen: „Wenn man so gut spielt und den ersten Satz gewinnt, darf man sich auch als Außenseiter danach nicht so abschlachten lassen.“

In der Sporthalle an der Weserstraße im Mainzer Stadtteil Gonsenheim startete ihr Team überraschend stark. Mit Sina Bruchhäuser spielte zum zweiten Mal eine gelernte Libera zu, da die Stammbesetzung wohl bis Saisonende ausfällt. Und Bruchhäuser löste die Aufgabe gut, spielte variable Pässe, die die SG-Angreiferinnen um Larissa Dietzler oft verwerten konnten.

„Leider haben wir ab dem zweiten Satz aufgehört, Volleyball zu spielen.“

Laura Wey, Trainerin der SG Koblenz Maifeld Volleys

„Wir haben schon mit dem Aufschlag Druck erzeugt, gut angegriffen und auch ein paar Blockpunkte erzielt“, so Wey, die sich auch über „nur wenige Eigenfehler“ freute. „Leider haben wir ab dem zweiten Satz aufgehört, Volleyball zu spielen.“

In der Tat war es, als hätte jemand plötzlich den Stecker bei den Gästen gezogen – unter Strom standen nur noch die TG-Spielerinnen. Den zweiten und dritten Satz, den die Koblenz Maifeld Volleys jeweils einstellig verloren und damit Höchststrafen kassierten, bezeichnete Trainerin Wey als „mentalen Totalausfall von allen, wir sind komplett eingebrochen“. Im vierten Satz wurde es zwar etwas besser, „aber wir waren trotzdem nicht gut genug“.

Für das Schlüsselspiel gegen den Vorletzten am Samstag in Polch bedeutet das laut Wey: „Es muss sich richtig was ändern, sonst wird das auch gegen Rohrbach nichts.“

SG Koblenz Maifeld Volleys: Bruchhäuser, Walther, Larissa Dietzler, Dorgeist, Clasani, Linden; Löcher; Hewel, Konrath, Hennoch.