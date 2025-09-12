Es geht weiter bei den LAF Sinzig in der Volleyball-Regionalliga, auch wenn der Verein mit dem Tod von Trainer Gilbert Deurer einen schweren Verlust hinnehmen musste.

Die Volleyballer der LAF Sinzig haben einen schweren Verlust zu verkraften. Zwischen Vorbereitung und dem Saisonauftakt in der Regionalliga Südwest trauert der Verein um Trainer und Urgestein Gilbert Deurer. Deurer verstarb im August nach kurzer, schwerer Krankheit. Erst vor einem Jahr hatte Deurer die Regionalliga-Männer erneut übernommen. Mehr als 20 Jahre war Deurer Trainer verschiedener Teams bei den LAF, zuvor auch Spieler. 2015 gelang den Sinzigern mit dem Sprung in die 3. Liga der größte Erfolg unter Deurer.

Ein schwerer Verlust für den Verein

„Es war und ist nicht leicht, aber für Merlin (Hinsche) und mich war sehr schnell klar, dass wir beide als Duo Verantwortung übernehmen und gemeinsam als Spielertrainer hier weitermachen“, sagt der 30-jährige Manuel Michno, der dem Verein seit bereits 25 Jahren angehört. „Wir haben dann versucht, so gut es eben geht, eine Vorbereitung durchzuziehen und auch an drei Turnieren teilgenommen. Und damit können wir in Gänze auch ganz zufrieden sein“, sagt Michno.

Drei Akteure haben den Verein in der Sommerpause verlassen. Serge Moor und Andreas Kraichauf beendeten ihre Laufbahn. Daniel Upgang zog es zu Drittligist TV Brühl. „Wir müssen also unsere Stammmittelblocker ersetzen. Sportlich kann es für uns nur das Ziel Klassenverbleib geben“, blickt Michno voraus.

„Wir werden noch Zeit brauchen, um unser bestes Volleyball zu spielen. Aber wir sind froh, dass wir bei all den Begleitumständen spielen können.“

Manuel Michno, Spielertrainer der LAF Sinzig

Auch wenn sich die LAF mit fünf Neuzugängen etwas breiter aufstellen konnten und Michno selbst und auch Lukas Echelmeyer, die beide in der vergangenen Saison berufsbedingt in der Schweiz wohnhaft waren, nun wieder in heimischen Gefilden unterwegs sind. Aus der eigenen Jugend steigen in Matthias Lindlahr, Sebastian Stelter und Melchior Kreusch drei Akteure auf, denen Michno viel zutraut. „Alle sind talentiert, sehr engagiert und haben in den Turnieren schon überzeugen können.“ Externe Neue sind Mittelblocker Ilay Becker (Burgbrohl) und Universalspieler Reiko van Wees, der der eigenen Jugend entstammt, zuletzt aber eine Pause einlegte.

Auftaktgegner am Sonntag (13 Uhr) in Sinzig ist mit dem DSW Darmstadt der Vizemeister des Vorjahres. Michno: „Direkt eine der schwersten Herausforderungen. Wir werden noch Zeit brauchen, um unser bestes Volleyball zu spielen. Aber wir sind froh, dass wir bei all den Begleitumständen spielen können.“