Finalsieg gegen TV Vallendar Nach Pokalgewinn will Maifeld-SG auch in Liga loslegen Christian Müller 01.10.2025, 15:48 Uhr

i Und wieder gibt es einen Punkt abzuklatschen: Die SG Koblenz Maifeld Volleys wurde rheinland-pfälzischer Pokalsieger. Maximilian Mohr

Wenn es bei den Volleyballerinnen der Koblenz-Maifeld-SG auch in der Oberliga so gut laufen würde: Die Mannschaft von Trainer Nogueira Schmid gewann nämlich den Rheinland-Pfalz-Pokal.

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar haben die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys bislang zwei ärgerliche 1:3-Niederlagen ohne eigenen Punktgewinn kassiert – in den Cupwettbewerben dagegen gehen sie richtig steil.Nach dem Sieg bei der Vor- und Endrunde um den Rheinlandpokal hat das Team von Trainer Peter Nogueira Schmid nun auch den Pokal des Volleyball-Verbandes Rheinland-Pfalz (VVRP) gewonnen – erneut gegen höherklassige ...







