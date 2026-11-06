Heimspiel gegen Tabellenführer
Nach drei Pleiten wächst der Druck bei den WW Volleys
Ein Kandidat für die Außenposition? Karl Köhler konnte sich mit guten Trainingsleistungen empfehlen.
Ein Kandidat für die Außenposition? Karl Köhler konnte sich mit guten Trainingsleistungen empfehlen.
Andreas Hergenhahn

Gelingt den Westerwald Volleys im vierten Anlauf die Wende? Auf dem Papier ist das Team von Trainer Matthias Mollenhauer klarer Außenseiter, wenn es Tabellenführer Darmstadt empfängt. Doch einige der jungen Spieler haben eine besondere Motivation.

Lesezeit 2 Minuten
Drei Spiele, drei Niederlagen bei Schlusslicht Westerwald Volleys – vier Spiele, vier Siege bei Tabellenführer DSW Darmstadt: In dieser Phase der Saison der Dritten Liga Süd bereits von einem Schicksalsspiel zu sprechen, wäre verfrüht, doch die Ausgangslage ist nicht ohne.
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