Heimspiel gegen Tabellenführer Nach drei Pleiten wächst der Druck bei den WW Volleys Marco Rosbach 06.11.2026, 15:55 Uhr

i Ein Kandidat für die Außenposition? Karl Köhler konnte sich mit guten Trainingsleistungen empfehlen. Andreas Hergenhahn

Gelingt den Westerwald Volleys im vierten Anlauf die Wende? Auf dem Papier ist das Team von Trainer Matthias Mollenhauer klarer Außenseiter, wenn es Tabellenführer Darmstadt empfängt. Doch einige der jungen Spieler haben eine besondere Motivation.

Drei Spiele, drei Niederlagen bei Schlusslicht Westerwald Volleys – vier Spiele, vier Siege bei Tabellenführer DSW Darmstadt: In dieser Phase der Saison der Dritten Liga Süd bereits von einem Schicksalsspiel zu sprechen, wäre verfrüht, doch die Ausgangslage ist nicht ohne.







Artikel teilen

Artikel teilen