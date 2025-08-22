Nach dem Aufstieg legt Vallendar erstmal im Pokal los

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar fiebern schon ihrer ersten Regionalligasaison entgegen. Zuvor müssen sie allerdings im Rheinland-Pfalz-Pokal ran.

Mit der Vorrunde im Rheinland-Pfalz-Pokal starten die Volleyballerinnen des TV Vallendar in ihre Saison 2025/2026. Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer in Neuwied ab 9.30 Uhr in drei Partien um den Einzug ins Final Four, das am 7. September ausgetragen wird.

Die Vorschlussrunde soll für den TVV zur Generalprobe auf die eine Woche später beginnende Saison in der Regionalliga Südwest dienen. Nach zwei Aufstiegen in Folge wollen sich die Vallendarerinnen in der vierthöchsten Spielklasse möglichst schnell akklimatisieren und den Klassenverbleib sichern.

„Ich bin mir der Favoritenrolle absolut bewusst und will das auch der Mannschaft deutlich vermitteln.“

Vallendars Trainer Ralf Monschauer

Im VVRP-Pokal kommt die Mannschaft nicht um eine Favoritenstellung herum. Zunächst gegen Oberligist SG Koblenz Maifeld Volleys, dann gegen die Verbandsliga-Vertreterinnen des VC Mendig (12 Uhr) und der SG Westerwald Volleys II (14.30 Uhr). „Ich bin mir der Favoritenrolle absolut bewusst und will das auch der Mannschaft deutlich vermitteln. Wir haben nun lange nur trainiert und in dieser Konstellation noch nicht unter Wettbewerbsbedingungen gespielt. Deshalb wollen wir diese Spiele auch dazu nutzen, als Team zueinanderzufinden“, erklärt Monschauer.

Denn nach dem Regionalligaaufstieg hat sich das Gesicht des TVV naturgemäß schon ein wenig verändert. Mit Aileen Graichen und Theresa Dupp kehren zwei Spielerinnen nach langwierigen Verletzungen in den Spielbetrieb zurück. Auch Fanny Faust (TV Feldkirchen), Rebecca Dill (VfL Oberbieber) und Henriette Deurer (LAF Sinzig/Bonn) sind neu auf dem Mallendarer Berg.

Planungen des TVV sind so gut wie abgeschlossen

„Wir haben unsere Planungen abgeschlossen und sind guten Mutes. Die Regionalliga wird sicherlich eine besondere Herausforderung. Ich habe da aber auch etwas Bauchgrummeln, denn die Liga birgt sicherlich viele Ungewisse, ist bestimmt sehr stark von der Tagesform abhängig“, sagt Monschauer. Und aktuell gibt es beim TVV auch noch etwas Verletzungssorgen. Ex-Bundesligaspielerin Maike Henning wird nach Knieverletzung wohl noch bis in den Januar fehlen. Auch Hanna Goos und Alisha Wickert fehlen verletzungsbedingt.