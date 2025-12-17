Monschauer will gegen Tabellennachbarn unbedingt siegen

Nur ein Punkt trennt die Regionalliga-Frauen des TV Vallendar von ihrem Gast SG Volleys Marburg-Biedenkopf. Das soll sich im letzten Spiel des Jahres ändern für den TVV – im positiven Sinn.

Zum Jahresabschluss soll bei den Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Vallendar unbedingt ein Sieg her. Am Samstag (19 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer die unteren Tabellennachbarn der SG Volleys Marburg-Biedenkopf.

Die 1:3-Heimpleite gegen die TSVgg Stadecken-Elsheim war unterm Strich die vierte Niederlage in Folge für den TVV und keine gute Leistung.