WW Volleys beim Vorletzten Mollenhauer warnt: Rüsselsheim wird sich wehren

i Mit vereinten Kräften: Im Heimspiel gegen den TV Waldgirmes um Ex-Erstligaspieler Philipp Schumann (links im Angriff) erkämpften die Westerwald Volleys (von links Peter Nogueira Schmid, Brandon Pfeiffer, Alexander Krippes) einen 3:2-Heimsieg. Jetzt wollen sie in Rüsselsheim nachlegen. Andreas Hergenhahn

Für die Westerwald Volleys ist in der Dritten Liga noch alles drin. Bei einem Spiel weniger, liegt das Team von Matthias Mollenhauer nur vier Punkte hinter dem Spitzenduo. Jetzt geht es zu einem Gegner, der hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Klarheit vermittelt die Tabelle der Dritten Liga Süd nur in einem Fall: Der TV Bühl mit neun Punkten aus 13 Spielen fällt am Ende deutlich ab. Der Rest des Feldes kommt hingegen erstaunlich geschlossen daher. So trennen das Spitzenduo aus Heidelberg und Botnang (beide 24 Punkte) lediglich neun Punkte von der auf dem vorletzten Rang liegenden TG Rüsselsheim (15), die allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand hat.







