Volleyball-Regionalliga Frauen Mittelrheinvolleys wollen ins Mittelfeld vorrücken Lutz Klattenberg 06.12.2024, 13:23 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/fovivafoto

Mit drei Heimspielen in Folge endet das Volleyballjahr 2024 für die SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach. Den Auftakt macht an diesem Samstag das Spiel gegen den TSV Speyer.

Drei Aufgaben haben die SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/SG Andernach vor der vierwöchigen Weihnachtspause in der Volleyball-Regionalliga noch zu erledigen. Drei Partien in eigener Halle gegen scheinbar „machbare“ Gegnerinnen. Am Samstagabend (19 Uhr) ist der Tabellenvorletzte TSV Speyer zu Gast in Neuwied.

