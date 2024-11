Vier Spiele bis zur Pause Mittelrheinvolleys freuen sich auf Heimspielquartett Lutz Klattenberg 22.11.2024, 00:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/razihusin

Vier Spiele sind es noch bis zur Weihnachtspause für die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys. Und alle vier Partien finden in der heimischen Halle statt. Die erste davon am Samstag - und die stellt die größte Herausforderung dar.

Bis zur Weihnachtspause stehen für die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys in der Regionalliga Südwest vier Heimspiele in Serie auf dem Programm. Am Samstag (19.30 Uhr) erwartet die Mannschaft von Trainer Ben Messner zunächst die TSVgg Stadecken-Elsheim, ehe es im Dezember noch gegen die Kellerkinder aus Speyer, Düppenweiler und den DVV-Stützpunkt Südwest geht.

