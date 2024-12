Volleyball-Regionalliga Frauen Mittelrheinvolleys feiern ihren fünften Saisonsieg Lutz Klattenberg 09.12.2024, 13:38 Uhr

Die SG Mittelrheinvolleys Neuwied/Andernach hat in der Volleyball-Regionalliga der Frauen zwar ihr fünftes von bislang acht Spielen gewonnen. Weil das Schiedsrichtersoll jedoch nicht erfüllt wurde, muss das Team jedoch einen Punktabzug verkraften.

Einen klaren 3:0 (27:25, 25:15, 25:15)-Heimerfolg landeten die Frauen der SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach in der Volleyball-Regionalliga Südwest gegen den TSV Speyer. Die Mannschaft von SG-Trainer Ben Messner, die mit einer Hypothek von sechs Minuspunkten in die Saison gestartet waren, konnten sich durch den fünften Sieg in ihrem achten Saisonspiel vom Tabellenende absetzen.

