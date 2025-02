Kampf gegen Ergebniskrise Mittelrheinvolleys-Coach Messner: Haben keinen Knacks Lutz Klattenberg 07.02.2025, 11:16 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Die einen spielen zu Hause, die anderen haben die längste Auswärtsfahrt der Saison vor sich. Doch die Zielsetzung der Frauen der Mittelrheinvolleys und der Feldkirchener Männer ist gleich. Es sollen Punkte her.

Nach drei Niederlagen in Serie in der Frauen-Regionalliga Südwest soll für die SG Mittelrheinvolleys im Heimspiel gegen die HTG Bad Homburg wieder ein Erfolgserlebnis her. Auch die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen hoffen bei ihrer längsten Auswärtsfahrt der Saison auf einen weiteren Sieg.

