Heimsieg gegen Bad Homburg Mittelrheinvolleys bleiben trotz Hektik cool Lutz Klattenberg 10.02.2025, 11:34 Uhr

i Die Mittelrheinvolleys hatten allen Grund zu jubeln. Im Heimspiel gegen Bad Homburg setzten sie sich in vier Sätzen durch und behielten die drei Punkte in Neuwied. Jörg Niebergall

Für die besten Volleyballteams aus dem Kreis Neuwied gab’s in zwei Spielen vier der maximal sechs Punkte. Während die Mittelrheinvolleys happy waren, kehrte der TV Feldkirchen nach einem langen Tag mit gemischten Gefühlen aus dem Hessischen zurück.

Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys haben nach drei Niederlagen in Serie in der Regionalliga Südwest zurück in die Erfolgspur gefunden und das Heimspiel gegen die HTG Bad Homburg gewonnen. Die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen dagegen mussten sich nach drei Siegen in Folge im Auswärtsspiel beim SSC Vellmar mit einem Punkt begnügen.

