3:0 für Koblenz-Maifeld-SG Mit „Saarland-Spezialistin“ Elena Rinck geht’s aufwärts Christian Müller 26.01.2026, 11:45 Uhr

i Elena Rinck spielte zum zweiten Mal in dieser Saison für die SG Koblenz-Maifeld Volleys und feierte mit dem 3:0 gegen Saarlouis ihren zweiten Sieg mit dem Team, das nun die Abstiegsplätze hinter sich ließ. Rene Weiss. René Weiss

Die SG Koblenz-Maifeld Volleys glänzt mit einem 3:0-Sieg gegen Saarlouis, verlässt die Abstiegsplätze und feiert eine "Saarland-Spezialistin".

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben erstmals seit Mitte November die direkten Abstiegsplätze in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verlassen. Durch den überzeugenden 3:0 (25:23, 25:21, 25:13)-Heimsieg gegen die VSG Saarlouis überholte das Team von Trainer Peter Nogueira Schmid die Gäste aus dem Saarland und belegt nach zwölf Spieltagen mit zwei Zählern Vorsprung Relegationsrang acht.







