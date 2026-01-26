Die SG Koblenz-Maifeld Volleys glänzt mit einem 3:0-Sieg gegen Saarlouis, verlässt die Abstiegsplätze und feiert eine "Saarland-Spezialistin".
Lesezeit 1 Minute
Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben erstmals seit Mitte November die direkten Abstiegsplätze in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verlassen. Durch den überzeugenden 3:0 (25:23, 25:21, 25:13)-Heimsieg gegen die VSG Saarlouis überholte das Team von Trainer Peter Nogueira Schmid die Gäste aus dem Saarland und belegt nach zwölf Spieltagen mit zwei Zählern Vorsprung Relegationsrang acht.