3:0 für Koblenz-Maifeld-SG
Mit „Saarland-Spezialistin“ Elena Rinck geht’s aufwärts
Elena Rinck spielte zum zweiten Mal in dieser Saison für die SG Koblenz-Maifeld Volleys und feierte mit dem 3:0 gegen Saarlouis ihren zweiten Sieg mit dem Team, das nun die Abstiegsplätze hinter sich ließ.
Rene Weiss. René Weiss

Die SG Koblenz-Maifeld Volleys glänzt mit einem 3:0-Sieg gegen Saarlouis, verlässt die Abstiegsplätze und feiert eine "Saarland-Spezialistin".

Lesezeit 1 Minute
Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben erstmals seit Mitte November die direkten Abstiegsplätze in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verlassen. Durch den überzeugenden 3:0 (25:23, 25:21, 25:13)-Heimsieg gegen die VSG Saarlouis überholte das Team von Trainer Peter Nogueira Schmid die Gäste aus dem Saarland und belegt nach zwölf Spieltagen mit zwei Zählern Vorsprung Relegationsrang acht.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport