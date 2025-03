Im letzten Heimspiel der Saison hat der TV Feldkirchen in der Regionalliga Südwest gegen den TV Walpershofen gewonnen. Die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys setzten sich mit demselben Ergebnis bei Tabellenschlusslicht TSV Speyer durch.

Regionalliga, Frauen

TSV Speyer - SG Mittelrheinvolleys 1:3 (16:25, 15:25, 25:19, 23:25). Zunächst sah es nach einem noch deutlicheren Erfolg für die Mannschaft von Trainer Ben Messner aus. Die Mittelrheinvolleys, erneut personell arg limitiert, dominierten die Sätze eins und zwei. In Satz drei ging der Rhythmus dann aber verloren. Eine Aufschlagserie mit acht Punkten nach Gang motivierten die Domstädterinnen neu. Die SG gab den Satz ab und sah sich auch im vierten Durchgang lange einem Rückstand konfrontiert, lag sogar 16:22 zurück.

„In diesem Spiel und in dieser Saison haben wir tatsächlich geschafft immer irgendwie mit besonderen Umständen gut umzugehen.“

Ben Messner, Trainer SG Mittelrheinvolleys

„Wir haben dann wirklich die letzten Energiereserven herausgeholt", erklärte Messner. Die Mittelrheinvolleys holten auf und erspielten sich beim 24:23 den Matchball, der dann sinnbildlich für die Saison stehen konnte. Maike Hammes, an der Schulter verletzt, wurde zuvor bei Aufschlägen immer geschont, sprich ausgewechselt. Das war zum Ende des vierten Satzes nicht mehr möglich. Hammes servierte notgedrungen von unten – und die Mittelrheinvolleys schafften tatsächlich trotzdem den entscheidenden Punkt. „In diesem Spiel und in dieser Saison haben wir tatsächlich geschafft immer irgendwie mit besonderen Umständen gut umzugehen. Ich bin stolz auf diese Mannschaft, dass sie nie aufsteckt und stets guten Mutes geblieben ist", lobte Messner.

SG Mittelrheinvolleys: Fuchs, Hammes, Sevenich, Klum, Walth, Schmidt, Guillermard, Holspach.

Regionalliga, Männer

TV Feldkirchen - TV Walpershofen 3:1 (18:25, 25:23, 25:17, 25:22). Der Feldkirchener Trainer Andreas Kurz verpasste den Heimabschluss nach einem Hexenschuss. Seine Mannschaft kam gegen Walpershofen aber auch ohne ihn ganz gut zurecht. Peter Wagler übernahm als Kapitän auf dem Feld die Rolle des Wortführers. Jan Lehnhardt unterstützte von der Bank, wenn er gerade nicht selbst auf dem Feld stand. Nur im ersten Satz hatte der TV noch ein paar Findungsprobleme nach einem Wechsel im Zuspiel. Mit Felix Schaab auf dieser Position im zweiten Satz und erhöhter Konzentration übernahmen die Gastgeber die Spielkontrolle.

„Die Mannschaft hat es wirklich gut gelöst – wie auch nicht anders erwartet.“

Andreas Kurz, Trainer TV Feldkirchen

Satz zwei ging knapp an den TV, der dritte Satz deutlicher. Entscheidend dabei: Christopher Sallie, der mit starken Aktionen aufwartete. Die Gäste waren in Satz vier wieder dran, aber Feldkirchen blieb letztlich souverän. „Die Mannschaft hat es wirklich gut gelöst – wie auch nicht anders erwartet“, lobte Kurz und fügte an: „Jetzt wollen wir sehen, was wir zum Saisonabschluss Meister Waldgirmes noch abverlangen können."

TV Feldkirchen: Lehnhardt, Wagler, Meinke, Sallie, Hipke, Schaab, Janssen, Novotny, Hecken, Hermes, Wiesenthal.