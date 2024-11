Mit Dilly und Ruhe in brenzligen Momenten: Westerwald Volleys bringen zwei Drittliga-Punkte aus Kriftel mit

Kriftel. Für Spiele wie dieses haben die Westerwald Volleys vor gut einem Jahr den Schritt in die Dritte Liga gemacht. Nach sportlichen Spaziergängen in Ober- und Regionalliga mit Dreisatzsiegen in Serie wollten die Volleyball des SC Ransbach-Baumbach und des BC Dernbach-Montabaur endlich gefordert werden.