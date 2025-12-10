SSVGH: Nur Frauen 1 verlieren Mirko Hellwigs Team futtert sich Winterspeckpolster an Sascha Nicolay 10.12.2025, 12:19 Uhr

i Die Rheinhessenliga-Frauen des SSVGH Idar-Oberstein (Anna Schreiner am Ball, Viktoria Fotachov schaut zu) kassierte in heimischer Halle zwei bittere Niederlagen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Volleyball in der Rheinhessenliga: SSVGH Idar-Oberstein Männer 2 setzen sich mit zwei deutlichen Siegen auf Platz drei. Frauen 1 kassieren bittere Niederlagen, darunter eine gegen einen direkten Konkurrenten.

Letztlich souverän entledigte sich die zweite Volleyball-Männermannschaft des Schulsportvereins vom Heinzenwies-Gymnasium (SSVGH) aus Idar-Oberstein am letzten Heimspieltag des Jahres ihrer Pflichtaufgaben: In heimischer Halle bezwangen sie den MTV Bad Kreuznach und den TV Hechtsheim II glatt mit 3:1 und 3:0.







