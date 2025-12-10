Mirko Hellwigs Team futtert sich Winterspeckpolster an

Volleyball in der Rheinhessenliga: SSVGH Idar-Oberstein Männer 2 setzen sich mit zwei deutlichen Siegen auf Platz drei. Frauen 1 kassieren bittere Niederlagen, darunter eine gegen einen direkten Konkurrenten.
Letztlich souverän entledigte sich die zweite Volleyball-Männermannschaft des Schulsportvereins vom Heinzenwies-Gymnasium (SSVGH) aus Idar-Oberstein am letzten Heimspieltag des Jahres ihrer Pflichtaufgaben: In heimischer Halle bezwangen sie den MTV Bad Kreuznach und den TV Hechtsheim II glatt mit 3:1 und 3:0.