SSVGH-Frauen unter Druck Messlatte im Abstiegskampf liegt gleich auf Rekordhöhe Sascha Nicolay 19.03.2026, 14:12 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Unter Druck steht das erste Frauen-Team des SSVGH Idar-Oberstein beim letzten (Heim-)Spieltag am Samstag (ab 11 Uhr). Aus zwei Partien müssen vier Punkte her, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Zum letzten Tanz bitten die vier Volleyballteams des SSVGH Idar-Oberstein am kommenden Wochenende in die Sporthalle des Heinzenwies-Gymnasiums. Während es für die beiden Männermannschaften und die Frauen-Reserve darum geht, tabellarisch das Maximum herauszuholen, braucht die „Frauen I“ noch dringend vier Punkte aus zwei Spielen, um aus eigener Kraft den ziemlich sicher zum Rheinhessenligaverbleib reichenden drittletzten Platz zu behaupten.







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