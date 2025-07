In der Halle dürfen sie sich schon in jungen Jahren im Regionalliga-Team der Mittelrheinvolleys beweisen. Jetzt beweisen Melina Winzen und Milla Holspach auch ihr Talent im Sand. Als nächstes steht die DM an.

Rheinland-Pfalz-Meisterinnen dürfen sich die beiden Nachwuchsspielerinnen der SG Mittelrheinvolleys, Melina Winzen und Milla Holspach, nennen. In Landau gewann das Duo aus Oberraden (Jahrgang 2010) die U16-Beachmeisterschaft ohne Satzverlust – es war der bislang größte Erfolg der beiden. Unter Trainer Ben Meßner kam das Duo in der vergangenen Spielzeit schon zu ersten Einsätzen in der Regionalliga in der Halle. Auf Sand setzte sich die rasante Entwicklung fort. Auch für die RLP- Beachauswahlmannschaft wurden Holspach und Winzen nominiert.

„Die beiden haben unheimlich viel investiert. Es ist einfach schön, wenn sich dieser Fleiß auszahlt.“

Trainer Ben Meßner

In Landau kam es nach souveränem Turnierverlauf zum Rheinlandfinale gegen das Duo Ella Frings/Mara Michels vom VC Eintracht Mendig. Auch bei 32 Grad blieben die Oberradenerinnen cool und setzten sich deutlich durch. Mit dem Sieg qualifizierten sich Holspach/Winzen für die Deutschen Meisterschaften, die am letzten Juliwochenende im bayerischen Lenggries ausgetragen werden.

„Dort sind wir klarer Außenseiter. Aber schon dabei zu sein, sich mit den Besten in Deutschland messen zu können, ist ein großer Erfolg. Die beiden haben unheimlich viel investiert, unter anderem auch ein Trainingslager in Offenburg absolviert. Es ist einfach schön, wenn sich dieser Fleiß auszahlt“, erklärt Meßner.