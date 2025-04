i Hoch die Hände: Die Guldentalerinnen (grüne Trikots) Sophie Nickel (links) und Patrizia Jung (rechts) steigen hoch, um den Ball der Koblenzerinnen abzuwehren. Im Hintergrund: Melina Frey. Klaus Castor

Einen gelungenen Saisonabschluss feierten die Volleyballerinnen des VSC Guldental, die doppelt im Einsatz waren. Sie bezwangen die SG Mittelrheinvolleys II mit 3:0 (20, 22, 15) und die SG Koblenz-Maifeld-Volleys mit 3:1 (15, -24, 22, 21). Die VSC-Männer, deren Abstieg bereits besiegelt war, unterlagen der SG Rheinhessen mit 1:3 (-17, 21, -11, -20), durften sich aber über einen Satzgewinn freuen.

Wenig Mühe hatten die VSC-Frauen in Neuwied gegen die Mittelrheinvolleys II. In einer knappen Stunde brachten sie den 3:0-Erfolg beim Schlusslicht unter Dach und Fach. Ohne große Gegenwehr agierte das VSC-Team wesentlich besser als vor Wochenfrist. Die Gastgeberinnen überließ es dem VSC, das Spiel aufzuziehen.

Tags darauf waren die SG Koblenz-Maifeld-Volleys in der Langenlonsheimer Sporthalle zu Gast. Beflügelt vom Erfolg in Neuwied legten die Guldentalerinnen gut los, führten schnell 9:3 und machten den Satz mit 25:15 zu. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf und lagen 9:2 vorne. Bis zum 20:23 war der VSC im Hintertreffen, kämpfte sich Punkt für Punkt bis zum 24:24 heran. Doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt, mit 26:24 ging der Satz an den Gast. Im dritten Durchgang konnte sich kein Team entscheidend absetzen, bis VSC-Zuspielerin Melina Frey mit beherzten Aufschlägen das Punktekonto von 18 auf 23 aufstockte und den Weg zum Satzgewinn ebnete. Eng verlief auch der vierte Abschnitt, bis es Melina Frey gegen Ende erneut gelang, mit guten Aufschlägen das Aufbauspiel der Gäste zu stören. Die Guldentalerinnen gingen als verdiente Siegerinnen vom Feld, überzeugten mit den besseren Angriffen und guter Blockarbeit. Das letzte Saison-Wochenende brachte dem VSC nicht nur sechs Punkte ein, er zog auch in der Tabelle an den Koblenzerinnen vorbei. Dank einer guten Rückrunde beendete das Team die Saison auf Platz sieben.

VSC Guldental: Frey, V. Nickel, Reinhardt, S. Nickel, Dunzweiler, Stelzer, Schmitt, P. Jung, Freudenberger, Gallon, A. Jung, Reinartz.

Den VSC-Männern gelang es, sich mit einem Satzgewinn in Nieder-Olm gegen die SG Rheinhessen achtbar aus der Oberliga zu verabschieden. Danach hatte es zunächst nicht ausgesehen. Zunächst kam die Mannschaft nicht ins Spiel, hatte Schwierigkeiten mit der Ballannahme. Die Gäste brauchten eine Weile, bis sie mit den Aufschlägen der Hausherren zurechtkamen, lagen mit 7:19 zurück. Gegen Ende des Satzes gelangen dem VSC noch ein paar Punkte. Mit mehr Sicherheit in ihren Aktionen führten die Guldentaler Mitte des nächsten Durchgangs 15:13 und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen (25:21). Die Rheinhessen drängten die Gäste nach dem Seitenwechsel wieder in die Defensive und entschieden das Geschehen kurz und schmerzlos mit 25:11. Auch der vierte Satz ging an die SG (25:20), die vor allem im Angriff überlegen war. In der nächsten Saison muss der VSC eine Klasse tiefer in der Rheinland-Pfalz-Liga aufschlagen.

VSC Guldental: Scholl, Valizadeh, M. Becker, J. Becker, Ramadan, Marfilius, Wilhelm, Dafferner.