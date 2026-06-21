Sinziger Trainerposten Melanie Deurer stellt sich alleiniger Verantwortung Tim Hammer 21.06.2026, 09:00 Uhr

i Manuel Michno (am Ball) muss in Zukunft kürzer treten. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Volleyball-Regionalliga hat das Team der LAF Sinzig nach einem schweren Schicksalsschlag den Abstieg in der vergangenen Saison knapp verhindern können und stellt sich nun neu auf.

In der vergangenen Saison entgingen die LAF Sinzig nur knapp dem Abstieg aus der Volleyball-Regionalliga Südwest. Für Manuel Michno eine herausfordernde Saison. Nachdem kurz vor Saisonstart Gilbert Deurer, Urgestein und Trainer der Sinziger, nach kurzer schwerer Krankheit verstarb, musste auf der Trainerbank nach einer Lösung gesucht werden.







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