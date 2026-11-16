Schlechteste Saisonleistung Maifelderinnen verlieren überraschend glatt mit 0:3 Christian Müller 16.11.2026, 13:10 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Die SG Koblenz-Maifeld Volleys verlieren deutlich 0:3 gegen TV Holz II. Überraschender Triumph für die Saarländerinnen, die nun die Rote Laterne abgeben. Koblenz bleibt im Abstiegskampf der Oberliga.

Und es ist wieder nichts geworden mit dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Auch im vierten Anlauf verloren die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys auf fremdem Parkett – diesmal unerwartet deutlich mit 0:3 (20:25, 21:25, 19:25) in Saarbrücken gegen die proWin Volleys TV Holz II.







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