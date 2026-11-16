Die SG Koblenz-Maifeld Volleys verlieren deutlich 0:3 gegen TV Holz II. Überraschender Triumph für die Saarländerinnen, die nun die Rote Laterne abgeben. Koblenz bleibt im Abstiegskampf der Oberliga.
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Und es ist wieder nichts geworden mit dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Auch im vierten Anlauf verloren die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys auf fremdem Parkett – diesmal unerwartet deutlich mit 0:3 (20:25, 21:25, 19:25) in Saarbrücken gegen die proWin Volleys TV Holz II.