SG beim Tabellenführer Maifelderinnen sind im Westerwald klarer Außenseiter Christian Müller 30.10.2026, 14:45 Uhr

i Die SG Koblenz-Maifeld-Volleys gehen als Außenseiter in die Partie bei Oberliga-Tabellenführer SG Westerwald Volleys. Maximilian Mohr

Die SG Koblenz-Maifeld Volleys stehen vor einem aufregenden Oberliga-Duell, bei dem sie versuchen, den ungeschlagenen Tabellenführer aus dem Westerwald herauszufordern

Ein weiteres Rheinland-Duell wartet auf die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Nach dem 0:3 zum Auftakt beim VfL Oberbieber gastiert das Team von Trainer Peter Nogueira Schmid am fünften Spieltag bei der SG Westerwald Volleys, Anpfiff in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule in Ransbach-Baumbach ist am Samstag um 15 Uhr.







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