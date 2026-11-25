In Polch gegen Freisen II Maifelderinnen gehen selbstbewusst ins Heimspiel Christian Müller 25.11.2026, 16:26 Uhr

i Alle Heimspiele haben die Maifeld-Volleys bislang gewonnen – so soll es auch am Sonntag in Polch gegen den SSC Freisen II wieder sein. Maximilian Mohr. MM15Photo

Die SG Koblenz-Maifeld Volleys wollen ihre makellose Heimserie fortsetzen und treffen auf die starke Auswahl des SSC Freisen II. Können sie ihre Konstanz finden und in der Tabelle Boden gutmachen?

Abschluss der Hinrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys erwarten am 9. Spieltag die Auswahl des SSC Freisen II in der Polcher Maifeldhalle. Am Sonntag (ab 15 Uhr) möchten sie dort ihre makellose Heimserie von bislang drei Siegen bei drei Auftritten fortsetzen.







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