Volleys sind Außenseiter Maifelderinnen fahren mit Respekt nach Heiligenstein Christian Müller 20.11.2026, 14:31 Uhr

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Die SG Koblenz-Maifeld Volleys stehen vor ihrem letzten Auswärtsspiel der Hinrunde in der Oberliga. Können sie in Heiligenstein überraschen, trotz der Favoritenrolle des Gegners?

Die Hinrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar neigt sich dem Ende zu, für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys steht am Samstag (ab 19 Uhr) schon das letzte Auswärtsspiel der ersten Saisonhälfte an. In der Rhein-Pfalz-Halle in Heiligenstein ist der gastgebende TuS Heiligenstein allein aufgrund der Tabelle Favorit.







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