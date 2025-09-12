Für die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys beginnt am Sonntag die Oberligasaison mit dem Derby beim VfL Oberbieber – und dort trifft die SG auf zwei alte Bekannte.

Fünfeinhalb Monate, nachdem die SG Koblenz Maifeld Volleys die vergangene Spielzeit als Achter abgeschlossen hat, startet die Kombination aus FC Wierschem und TV Lützel in der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in ihre zweite gemeinsame Saison. Und es geht gleich mit einem reizvollen Derby los, denn die SG gastiert am Sonntag (ab 16 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Schulhalle in Neuwied beim VfL Oberbieber.

Vier SG-Spielerinnen stehen dann vor ihrem Debüt in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse: Julia Ecarius ist aus der zweiten Mannschaft in den Oberligakader aufgerückt, von Verbandsligaaufsteiger VC Mendig kamen zudem die Schwestern Lea und Emma Bicvic sowie Mila Schäfer hinzu. Ihr Trainer ist ein alter Bekannter: Peter Nogueira Schmid geht in seine dritte Amtszeit bei den Maifeld Volleys, zuletzt war er 2023 für den Oberligisten verantwortlich. „Ich freue mich, dass ich zurück bin“, sagt der ehemalige Zweitligaspieler.

Klassenverbleib heißt das Saisonziel

Dass er eine inzwischen runderneuerte Mannschaft vorfindet, macht für ihn „einen besonderen Reiz“ aus. Aufgrund der Altersstruktur des Kaders gebe es nur ein Saisonziel, „den Klassenverbleib“. Die neue Zuspielerin Lea Bicvic ist ebenso wie Mila Schäfer 16 Jahre alt, Libera Emma Bicvic sogar ein Jahr jünger. „Keine hat bisher höher als Bezirksliga gespielt, dafür war das schon richtig gut“, sagt Nogueira Schmid und meint die jüngsten Cupwettbewerbe, als alle Youngster viel Spielzeit erhielten – und im Verbund mit etablierten Spielerinnen wie Hauptangreiferin Larissa Dietzler überraschten.

In der Vorrunde um den Pokal des Volleyball-Verbandes Rheinland in Neuwied gewannen sie alle drei Partien, unter anderem gegen Mendig und Regionalligist TV Vallendar je 2:1. Bei der Rheinlandpokal-Endrunde in Boppard traf die SG dann gleich zweimal auf Viertligisten. Im Halbfinale rang sie den VC Neuwied 77 um die Zweitliga-erfahrene Lisa Guillermard mit 3:2 (15:25 18:25 25:17 25:18, 15:13) nieder. Nach 0:2-Satzrückstand musste Nogueira Schmid „eine klare Ansage machen, die haben die Mädels dann überragend umgesetzt“.

„Wir spielen nicht gegen Donna und Kim, sondern gegen Oberbieber.“

Peter Nogueira Schmid, Trainer der SG Koblenz Maifeld Volleys

Im Finale ging es erneut gegen Vallendar. Das Spiel verlief laut Coach „sehr emotional, aber wir sind bei uns geblieben“ – auch als der Regionalligist im Tiebreak bei 14:11 drei Matchbälle hatte. Eine Aufschlagserie von Hannah Dorgeist brachte die Wende, Maria Walther verwandelte den zweiten Matchball zum 3:2 (25:21, 25:22, 12:25, 14:25, 17:15) und VVR-Pokalsieg.

Schwierigkeiten zu überwinden und spielerische Antworten zu finden – das hat Nogueira Schmid schon als „Stärke meiner Mannschaft“ ausgemacht, den „außergewöhnlichen Zusammenhalt“ als eine weitere. All das werden die Maifeld Volleys gegen den VfL Oberbieber benötigen, dem sich überraschend Donna Ströher und Kim Löcher angeschlossen haben. Sie hatten im März eigentlich ihre Karrieren beendet – nun treffen sie gleich zum Saisonstart auf ihr altes Team. „Wir spielen nicht gegen Donna und Kim, sondern gegen Oberbieber“, sagt der Coach.