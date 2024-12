Heimspiel für SG in Polch Maifeld Volleys wollen Gegner hinter sich lassen Christian Müller 13.12.2024, 15:31 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Zum Abschluss des Jahres steigt in Polch noch einmal ein wichtiges Spiel für die SG Koblenz Maifeld Volleys - Gegner ist der (noch) schlechter platzierte VSC Guldental.

Es ist das letzte Spiel des Kalenderjahres und auch der Hinrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys erwarten am Sonntag (ab 16 Uhr) in der heimischen Maifeldhalle in Polch den VSC Spike Guldental. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie „brauchen wir den Heimsieg fürs Ego“, sagt SG-Trainer Timo Höbelt.

