Heimspiel gegen Düppenweiler Maifeld Volleys wollen den Anschluss halten Christian Müller 23.10.2026, 13:03 Uhr

i SG-Trainer Peter Nogueira Schmid erwartet ein völlig offenes Spiel. Jörg Niebergall

Die SG Koblenz-Maifeld trifft auf TV Düppenweiler. Spannung pur, wenn Tabellennachbarn um Punkte kämpfen. Wer behauptet sich im dicht gedrängten Feld?

Einen ganzen Monat lang hat die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herbstferien eingelegt, nun geht es mit dem vierten Spieltag weiter. Für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys steht am Sonntag (15 Uhr) in der Polcher Maifeldhalle das zweite Heimspiel der noch jungen Saison an, Gegner ist dann der Tabellennachbar TV Düppenweiler.







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