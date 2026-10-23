Heimspiel gegen Düppenweiler
Maifeld Volleys wollen den Anschluss halten
SG-Trainer Peter Nogueira Schmid erwartet ein völlig offenes Spiel.
SG-Trainer Peter Nogueira Schmid erwartet ein völlig offenes Spiel.
Jörg Niebergall

Die SG Koblenz-Maifeld trifft auf TV Düppenweiler. Spannung pur, wenn Tabellennachbarn um Punkte kämpfen. Wer behauptet sich im dicht gedrängten Feld?

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Einen ganzen Monat lang hat die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herbstferien eingelegt, nun geht es mit dem vierten Spieltag weiter. Für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys steht am Sonntag (15 Uhr) in der Polcher Maifeldhalle das zweite Heimspiel der noch jungen Saison an, Gegner ist dann der Tabellennachbar TV Düppenweiler.
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