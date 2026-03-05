Verlieren verboten Maifeld Volleys vor schwierigem Auswärtsspiel Christian Müller 05.03.2026, 16:40 Uhr

i Die SG Koblenz-Maifeld Volleys (Bild) kämpfen gegen den Abstieg. Jörg Niebergall

Verlieren verboten heißt es für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys auf der Zielgerade der Oberligasaison.

Jetzt geht es um alles. Wenn die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys am Sonntag (16 Uhr) beim TV Düppenweiler gastieren, müssen sie eine Vorgabe beachten: Verlieren verboten! Eine Niederlage beim Mitkonkurrenten würde praktisch schon den Abstieg aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bedeuten – selbst ein Tiebreak-Sieg, der zwei Punkte bringt und dem Verlierer einen überlässt, wäre unter Umständen zu wenig.







