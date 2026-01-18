Hohes Niveau gegen Spitzenteam Maifeld Volleys verlieren trotz guter Leistung Christian Müller 18.01.2026, 15:45 Uhr

i Trotz starker Leistung unterlagen die Volleyballerinnen der Koblenz-Maifeld-SG (Foto) in Landau mit 1:3. Jörg Niebergall

In der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gaben die SG Koblenz-Maifeld Volleys beim Titelanwärter Landau eine starke Vorstellung ab, verpassten aber knapp den Sieg.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben am 11. Spieltag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar einen Punktgewinn beim Titelaspiranten ASV Landau zwar knapp verpasst, mit ihrer Leistung aber doch ein Ausrufezeichen gesetzt. In der Landauer Berufsschulhalle unterlagen sie mit 1:3 (20:25, 25:14, 20:25, 23:25), „wir haben trotzdem ein super Volleyballspiel geliefert.







