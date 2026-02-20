Der 15. Spieltag könnte bereits eine Vorentscheidung bringen in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Die Volleyballerinnen der Koblenz-Maifeld-SG spielen bei den proWin Volley TV Holz II und sind zum Punkten verdammt. Es droht der direkte Abstieg.
Vier Partien stehen für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar noch an, und diese werden darüber entscheiden, ob sie den Klassenverbleib schaffen oder erstmals in die Landesliga absteigen müssen.