Akute Abrutschgefahr bei SG Maifeld Volleys fürchten den neunten Tabellenplatz Christian Müller 20.02.2026, 11:31 Uhr

i SG -Trainer Peter Nogueira Schmid und die Maifeld Volleys sind im Abstiegskampf gefordert. Jörg Niebergall

Der 15. Spieltag könnte bereits eine Vorentscheidung bringen in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Die Volleyballerinnen der Koblenz-Maifeld-SG spielen bei den proWin Volley TV Holz II und sind zum Punkten verdammt. Es droht der direkte Abstieg.

Vier Partien stehen für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar noch an, und diese werden darüber entscheiden, ob sie den Klassenverbleib schaffen oder erstmals in die Landesliga absteigen müssen.







