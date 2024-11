Spitzenspiel der siebten Runde Maifeld Volleys fahren zum Derby nach Vallendar Lutz Klattenberg, Christian Müller 15.11.2024, 14:40 Uhr

i Wer am Netz die Hoheit hat, wird wohl auch das Spitzenspiel der Volleyball-Oberliga dominieren. Adobe Stock/razihusin

Wer ist die Nummer eins in der Region in der Volleyball-Oberliga der Frauen? Am Samstag steigt das Spitzenspiel zwischen dem TV Vallendar und der SG Koblenz Maifeld Volleys.

Es ist das Spitzenspiel in der siebten Runde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Wenn Primus TV Vallendar am Samstag (ab 20 Uhr) in eigener Realschulsporthalle am Mallendarer Berg die drittplatzierten Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys empfängt, erwartet nicht nur TV-Trainer Ralf Monschauer „ein tolles Derby mit vielen Fans auf beiden Seiten“.

