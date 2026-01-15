SG beim Tabellendritten Maifeld Volleys fahren mit viel Schwung nach Landau Christian Müller 15.01.2026, 13:57 Uhr

i Jede Menge Grund zum Jubeln hatten die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys beim Sieg gegen Oberbieber. Nun wartet auf die SG eine schwierige Aufgabe in Landau. Jörg Niebergall

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys treten in der Oberliga zum Rückrundenstart gegen den starken ASV Landau an. Gelingt der abstiegsgefährdeten SG eine Überraschung beim Topteam?

Viel schwieriger könnte die Aufgabe im ersten Auswärtsspiel des neuen Jahres und der Rückrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kaum sein: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys gastieren am Samstag (ab 18 Uhr) beim Tabellendritten ASV Landau – und damit jenem Team, das vor Wochenfrist Primus SV Gonzerath die erste Saisonniederlage beigebracht und selbst deutliche Ansprüche im Titelrennen angemeldet hat.







