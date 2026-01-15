Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys treten in der Oberliga zum Rückrundenstart gegen den starken ASV Landau an. Gelingt der abstiegsgefährdeten SG eine Überraschung beim Topteam?
Lesezeit 1 Minute
Viel schwieriger könnte die Aufgabe im ersten Auswärtsspiel des neuen Jahres und der Rückrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kaum sein: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys gastieren am Samstag (ab 18 Uhr) beim Tabellendritten ASV Landau – und damit jenem Team, das vor Wochenfrist Primus SV Gonzerath die erste Saisonniederlage beigebracht und selbst deutliche Ansprüche im Titelrennen angemeldet hat.