In der Volleyball-Rheinhessenliga haben sowohl die Männer des BGV Simmern als auch die Frauen den zweiten Tabellenplatz behauptet.

Die Männer des BGV Simmern haben in der Rheinhessenliga einen überzeugenden Doppelerfolg gefeiert. Vor heimischem Publikum feierte das Team zwei klare 3:0-Siege gegen den Dritten TV Laubenheim und im vereinsinternen Duell gegen den Vorletzten BGV Simmern II. Punktgleich mit Tabellenführer TuS Gensingen II (ein Spiel weniger) steht die BGV-Erste an der Spitze. Am 8. März kommt es zum Top-Duell in Gensingen. Der Meister steigt auf, der Vizemeister bekommt die Relegationschance. Die nächsten Heimspiele des BGV Simmern stehen bereits vor der Tür: Am 22. Februar empfängt das Team ab 11 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums die SG Worms/Hochheim sowie die TSG Mainz-Bretzenheim III.

i Der BGV Simmern drehte die Partie in Alsenz noch nach Rückstand im fünften Satz und gewann den Tiebreak mit 17:15. BGV Simmern

Die Frauenmannschaft des BGV Simmern hat mit dem knappen 3:2-Sieg beim TuS Alsenz den zweiten Tabellenplatz in der Rheinhessenliga verteidigt. Im Tiebreak des fünften Satzes lag man schon 7:12 hinten, drehte aber die Partie und gewann mit 17:15 den Entscheidungssatz. Am 21. Februar gastieren die BGV-Frauen bei Schlusslicht TG Osthofen. Der makellose Tabellenführer TV Nieder-Olm (36 Punkte) ist fast schon Meister, der BGV (28 Zähler) liefert sich mit der SG Weinsheim (26 Punkte) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Relegationsrang zwei.