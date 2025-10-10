WW Volleys gewarnt vor Gegner Lohmann: Dürfen uns auf ersten Sieg nichts einbilden 10.10.2025, 15:18 Uhr

i Für den USC Konstanz (in Weiß) gab kaum ein Durchkommen gegen die Abwehr der Westerwald Volleys, die am Sonntag in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison bei der SG BEG United genauso stabil stehen wollen. Marco Rosbach

In der Spielanlage sind sich beide Mannschaften ähnlich, was es so schwer macht, Prognosen für das Auswärtsspiel der Westerwald Volleys bei der SG BEG United abzugeben. Die Vergangenheit lehrt, dass alles möglich ist, wenn sie aufeinandertreffen.

Der Sieg zum Start in ihre dritte Drittliga-Saison fiel knapp aus, war aber verdient. Mit 3:1 (26:24, 29:27, 27:29, 25:23) setzten sich die Westerwald Volleys zu Hause gegen Aufsteiger USC Konstanz durch. Seitdem sind drei Wochen vergangen, Zeit, um die Abläufe in der neu formierten Mannschaft zu verfeinern, Gutes weiter zu verbessern und an Dingen, die noch nicht optimal waren, konzentriert zu arbeiten, wie der erfahrene Manuel Lohmann ...







Artikel teilen

Artikel teilen