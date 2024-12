Doppel-Heimspieltag der SSG Libera Katja Gerhards ergänzt Etzbachs Volleyballteam 13.12.2024, 14:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Die Volleyballerinnen der SSG Etzbach peilen beim Doppel-Heimspieltag am Samstag in Hamm zwei Siege an. Das achtköpfige Team bekommt von einer erfahrenen Libera zusätzliche Unterstützung.

Mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen gehen die Verbandsliga-Volleyballerinnen der SSG Etzbach in den Doppel-Heimspieltag am Samstag ab 13 Uhr in der Großsporthalle in Hamm. Der Vierte empfängt dann zunächst den Tabellenvorletzten, die SG Westerwald Volleys II.

