Letztes VSC-Heimspiel vor Hallensperrung 

Volleyball-Oberliga: Der VSC Guldental empfängt den erfahrenen VfL Oberbieber zum letzten Spiel in der Langenlosnheimer Sporthalle. Spannende Duelle und personelle Risiken bei den Gastgeberinnen prägen die Partie.
Lesezeit 1 Minute
Am Samstag bestreiten die Guldentaler Oberliga-Volleyballerinnen ab 18.30 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison ein Heimspiel in der Langenlonsheimer Sporthalle. Ab Januar sollen in der Halle Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, deshalb sperrt die Kreisverwaltung Bad Kreuznachdie Sporthalle.