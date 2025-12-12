VfL Oberbieber gastiert Letztes VSC-Heimspiel vor Hallensperrung Sascha Nicolay 12.12.2025, 12:01 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Volleyball-Oberliga: Der VSC Guldental empfängt den erfahrenen VfL Oberbieber zum letzten Spiel in der Langenlosnheimer Sporthalle. Spannende Duelle und personelle Risiken bei den Gastgeberinnen prägen die Partie.

Am Samstag bestreiten die Guldentaler Oberliga-Volleyballerinnen ab 18.30 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison ein Heimspiel in der Langenlonsheimer Sporthalle. Ab Januar sollen in der Halle Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, deshalb sperrt die Kreisverwaltung Bad Kreuznachdie Sporthalle.







Artikel teilen

Artikel teilen