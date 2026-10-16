Spannung im Derby: Die LAF Sinzig treten nach starker Leistung gegen Neuwied an und kämpfen um wichtige Punkte in der Regionalliga Südwest.
Lesezeit 1 Minute
Nach zwei spielfreien Wochenenden geht es für die Volleyballer der LAF Sinzig in der Regionalliga Südwest zum Derby nach Neuwied. Am Samstag (19 Uhr) gastieren die Barbarossastädter beim TV Feldkirchen. Mit fünf Punkten aus drei Partien sind die LAF gut in die Saison gekommen, gerade im letzten Spiel gegen den TuS Kriftel II bot das Team um Kapitän Merlin Hinsche eine überzeugende Leistung.