Spiel in Mainz-Gonsenheim LAF Sinzig streben dritten Saisonsieg an Lutz Klattenberg 15.11.2024, 11:23 Uhr

i Nach dem 3:0 zu Hause gegen Rodheim (grüne Trikots) peilen die LAF Sinzig (hier mit von links Jonas Bach und Daniel Upgang) auch beim Vorletzten Mainz-Gonsenheim einen Sieg an. Vollrath

Die Regionalligavolleyballer der LAF Sinzig fahren als Favorit zu ihrem nächsten Auswärtsspiel. Aber das muss bei ihnen nicht viel heißen, zumal sie weiterhin nicht in Bestbesetzung antreten können.

Sinzig. In der Volleyball-Regionalliga Südwest geht es für die LAF Sinzig am Sonntag (16 Uhr) in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt. Die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer strebt bei der TGM Mainz-Gonsenheim den dritten Sieg im fünften Saisonspiel an.

