Der Punktgewinn war durchaus greifbar für die Regionalliga-Volleyballer des LAF Sinzig. Doch am Ende musste sich das Michno-Team dem Zweiten des Vorjahres, dem DSW Darmstadt, mit 1:3 geschlagen geben.

Die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig mussten zum Saisonstart eine Heimniederlage hinnehmen. Gegen den Vorjahresvizemeister DSW Darmstadt unterlagen die Barbarossastädter mit 1:3 (22:25, 19:25, 25:23, 23:25). Trotz der Niederlage fand LAF-Spielertrainer Manuel Michno viel lobende Worte für seine Mannschaft. „Volleyballerisch können wir wirklich zufrieden sein. Es ist nur schade, dass wir uns nicht mit zumindest einem Punkt belohnen konnten. Es wäre durchaus auch verdient gewesen“, meinte Michno.

Die LAF starteten gut in das Spiel, verloren aber Mitte des ersten Satzes etwas an Bissigkeit. „Darmstadt hat dann eine gute Einstellung gefunden“, so der LAF-Übungsleiter. Vor allem die beiden körperlich starken Außenangreifer machten den Sinzigern das Leben schwer. Auch der Wechsel von Konstantin Skok für Moritz Füllmann im zweiten Durchgang veränderte das Spielgeschehen kaum. „Wir haben eigentlich einen guten Doppelblock gestellt. Aber Darmstadt kam trotzdem drüber“, meinte Michno anerkennend.

Die Gäste holten sich die ersten beiden Sätze, ehe die LAF umstellten. In Satz drei forcierten die Sinziger das Spiel über die Mitte und stellten in der Abwehr etwas um. Der dritte Durchgang ging dann an die LAF, angeführt von einem starken Libero Max Eumann. Auch im vierten Durchgang lagen die LAF bis zum 22:19 vorne, ehe Darmstadt drei gute Blockaktionen hatte, ausglich und anschließend auch Satz und Sieg holte. „Mannschaftlich haben wir schon sehr geschlossen gespielt. Für unsere Vorbereitung sind wir spielerisch schon sehr weit. Darauf können wir aufbauen, auch wenn direkt nach dem Spiel natürlich dieser vierte Satz und der verpasste Punkt wehtun“, so Michno abschließend.

LAF Sinzig: Haubrichs, Füllmann, Eumann, Michno, Echelmeyer, Halft, Bach, Naujalis, Lingen, Becker, Skok.