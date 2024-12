Zwei Spiele am Wochenende LAF Sinzig müssen trotz erheblicher Probleme punkten Lutz Klattenberg 06.12.2024, 11:39 Uhr

i Auf Manuel Michno (hier im Angriff) müssen die LAF am Wochenende ebenso verzichten wie auf Lukas Echelmeyer, Victor Schmeljew, Karolis Naujalis, Merlin Hinsche und Sebastian Lieder. Vollrath

Angesichts schwieriger Umstände blicken die Regionalligavolleyballer der LAF Sinzig ihren beiden Spielen am Wochenende nicht gerade erwartungsfroh entgegen.

Die Sorgen sind groß beim Volleyball-Regionalligisten LAF Sinzig vor ihrem Doppelspieltag in der Regionalliga Südwest. Am Samstag (14 Uhr) ist die Mannschaft zunächst bei den Volleyball Juniors Frankfurt II gefordert. Am Sonntag (13 Uhr) ertwarten die LAF dann den Vorjahres-Vizemeister SSC Vellmar in Sinzig.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen