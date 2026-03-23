In der Volleyball-Regionalliga haben die LAF Sinzig den Klassenverbleib nach dem 1:3 gegen Rodheim vor dem letzten Spieltag der Saison nicht mehr in der eigenen Hand. Sinzig muss auf Schützenhilfe aus Darmstadt hoffen.
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Jetzt haben die Volleyballer der LAF Sinzig den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest nicht mehr in der eigenen Hand. Die Barbarossastädter unterlagen im wichtigen vorletzten Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten der SG Rodheim mit 1:3 (20:25, 25:23, 24:26, 21:25).