Zukunft des Teams ist ungewiss Ladys der SSG Etzbach behalten die Rote Laterne Stefan Nink 24.03.2026, 11:04 Uhr

i Janina Gerhards (2. von links) lässt noch offen, wie es mit den Frauen der SSG Etzbach weitergeht. Man wolle sich in den kommenden Wochen zusammensetzen. Jürgen Augst

Die Verbandsliga Nord war heuer für die Volleyballerinnen der SSG Etzbach eine Nummer zu groß. Als siegloses Schlusslicht steigen die Westerwälderinnen ab. Ob und wie es mit dem Team weitergeht, steht noch in den Sternen.

Mit zwei weiteren deutlichen 0:3-Niederlagen schlossen die Volleyballerinnen der SSG Etzbach die Runde in der Verbandsliga Nord als siegloses Schlusslicht ab. Weder gegen den Tabellenfünften TV Feldkirchen (18:25, 14:24, 20:25) und gegen Vizemeister SV Haag (13:25, 9:25, 25:27) war für die Etzbacherinnen etwas drin.







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