3:1-Erfolg des VSC in Polch Konzentration über vier Sätze hochgehalten 12.11.2025, 12:15 Uhr

i Bejubelten den Sieg in Polch: die Volleyballerinnen des VSC Guldental. Sabine Gänz

Das kann sich sehen lassen: Mit einer bärenstarken Teamleistung gewann der VSC Guldental bei der SG Koblenz in Polch.

Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental landeten bei der SG Koblenz einen überzeugenden Sieg, gewannen mit 3:1 (17, 16, -25, 14). Die starke Einstellung der Guldentalerinnen war der Erfolgsgarant. Zudem hatte der Vertreter von Trainer Gregor Zimmermann, Co-Trainer Andreas Scherf, die richtigen Worte zur Einstimmung gefunden.







