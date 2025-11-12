3:1-Erfolg des VSC in Polch: Konzentration über vier Sätze hochgehalten
Das kann sich sehen lassen: Mit einer bärenstarken Teamleistung gewann der VSC Guldental bei der SG Koblenz in Polch.
Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental landeten bei der SG Koblenz einen überzeugenden Sieg, gewannen mit 3:1 (17, 16, -25, 14). Die starke Einstellung der Guldentalerinnen war der Erfolgsgarant. Zudem hatte der Vertreter von Trainer Gregor Zimmermann, Co-Trainer Andreas Scherf, die richtigen Worte zur Einstimmung gefunden.