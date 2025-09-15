Die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys stehen trotz ansprechender Leistung nach dem Auftaktspiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit leeren Händen da. Die Kombination aus FC Wierschem und TV Lützel verlor am ersten Spieltag das Rheinlandderby beim VfL Oberbieber mit 1:3 (21:25, 25:20, 16:25, 26:28) und verfehlte einen Punktgewinn dabei nur knapp – den dafür nötigen zweiten Satzgewinn verpassten die Gäste in der Friedrich-Ebert-Schulhalle in Neuwied trotz eines eigenen Satzballs. „Das war schade“, sagte Trainer Peter Nogueira-Schmid nach seinem Liga-Comeback bei den Maifeld Volleys. „Wir müssen uns für unsere Leistung aber nicht schämen, denn Oberbieber hat wirklich guten Volleyball gespielt und verdient gewonnen.“

Gegner zeigt den Volleys die Fehler deutlich auf

Der VfL, so der Coach weiter, habe seinem deutlich verjüngten Team aufgezeigt, „woran wir arbeiten müssen“. Was das sei, mochte er natürlich nicht verraten, denn „unsere nächsten Gegner lesen sicher auch Zeitung“. Es dürfte aber mit dem Umgang von gegnerischem Aufschlag- und Angriffsdruck zu tun haben, den Nogueira-Schmid auf Oberbieberer Seite ebenso ausdrücklich lobte wie die starke Feldabwehr und das variable Spiel. Aufgezogen von der neuen VfL-Zuspielerin Donna Ströher, die nach etlichen Jahren auf dem Maifeld ihre Karriere nun doch nicht beendet, sondern auf der linken Rheinseite fortgesetzt hat.

SG Koblenz Maifeld Volleys: Lea Bicvic, Larissa Dietzler, Mohr, Schäfer, Hennoch, Clasani, Bruchhäuser, Linden, Walther, Dorgeist, Hartmann, Emma Bicvic.