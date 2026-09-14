Zum Saisonauftakt der Volleyball-Oberliga verliert die SG Koblenz-Maifeld Volleys im Auswärtsspiel gegen Oberbieber ohne einen Satzgewinn. Grund dafür sind Verhaltensmuster der letzten Saison, die zum sportlichen Abstieg geführt haben.
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Klare Auswärtsniederlage zum Saisonauftakt: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wie zu Beginn der vergangenen Spielzeit keine Punkte aus der Friedrich-Ebert-Schulhalle in Oberbieber mitgenommen.