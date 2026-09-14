SG mit bekannten Problemen 
Koblenz-Maifeld Volleys verlieren Auftakt klar mit 0:3
Trainer Peter Nogueira Schmid war mit dem Spiel seiner Maifeld Volleys überhaupt nicht zufrieden, die SG unterlag in Oberbieber
Trainer Peter Nogueira Schmid war mit dem Spiel seiner Maifeld Volleys überhaupt nicht zufrieden, die SG unterlag in Oberbieber mit 0:3.
Jörg Niebergall

Zum Saisonauftakt der Volleyball-Oberliga verliert die SG Koblenz-Maifeld Volleys im Auswärtsspiel gegen Oberbieber ohne einen Satzgewinn. Grund dafür sind Verhaltensmuster der letzten Saison, die zum sportlichen Abstieg geführt haben. 

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Klare Auswärtsniederlage zum Saisonauftakt: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wie zu Beginn der vergangenen Spielzeit keine Punkte aus der Friedrich-Ebert-Schulhalle in Oberbieber mitgenommen.
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