Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys steigen nach einer klaren 0:3-Niederlage gegen TV Wiesbach aus der Oberliga ab. Trotz eines umkämpften zweiten Satzes war der Abstieg unvermeidlich.
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Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys steigen aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ab, das ist seit dem 0:3 (16:25, 23:25, 12:25) beim TV Wiesbach am 17. und vorletzten Spieltag klar. Den erstmaligen Gang in die Rheinland-Pfalz-Liga nahm Peter Nogueira Schmid äußerlich gefasst auf: „So unerwartet kam es nicht“, meinte der Trainer auch mit Blick auf den Auswärtssieg des einzigen Rivalen VSG Saarlouis im Saarlandderby beim ...