Nach 0:3 gegen Wiesbach Koblenz-Maifeld Volleys steigen ab Christian Müller 23.03.2026, 14:20 Uhr

i Enttäuscht: Für die Koblenz-Maifeld Volleys um ihren Trainer Peter Nogueira Schmid (Mitte) geht es ab der kommenden Saison eine Etage tiefer in der Rheinland-Pfalz-Liga weiter. Jörg Niebergall

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys steigen nach einer klaren 0:3-Niederlage gegen TV Wiesbach aus der Oberliga ab. Trotz eines umkämpften zweiten Satzes war der Abstieg unvermeidlich.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys steigen aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ab, das ist seit dem 0:3 (16:25, 23:25, 12:25) beim TV Wiesbach am 17. und vorletzten Spieltag klar. Den erstmaligen Gang in die Rheinland-Pfalz-Liga nahm Peter Nogueira Schmid äußerlich gefasst auf: „So unerwartet kam es nicht“, meinte der Trainer auch mit Blick auf den Auswärtssieg des einzigen Rivalen VSG Saarlouis im Saarlandderby beim ...







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